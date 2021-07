Chiude la Gkn di Firenze | 422 persone licenziate con una mail

(Di domenica 11 luglio 2021) “Quanto successo ai lavoratori della Gkn” di“che fino alle sei della mattina erano al lavoro, già perché il lavoro non manca alla Gkn, e alle 10, con una, sono stati mandati a casa, è inqualificabile. Un affronto al mondo del lavoro, a, alla Toscana e all’Italia tutta. Non lasceremo soli questi lavoratori a cui va tutta la nostra partecipe solidarietà, risponderemo come sappiamo fare, con la mobilitazione”. Lo dichiarano congiuntamente Dalida Angelini, segretaria generale della Cgil Toscana, e Massimo Braccini segretario generale Fiom Cgil Toscana. “La Cgil e la Fiom proporranno a Cisl e Uil e alle loro categorie ...

... Andrea Orlando, commenta il licenziamento via mail dei 422 dipendenti delladi Campi Bisenzio, ... secondo i sindacati, se la fabbrica, oltre ai 422 dipendenti, resterebbero a casa anche ...L'azienda fiorentina, di proprietà di una multinazionale britannica, produceva componenti per auto. Per i licenziati niente cassaintegrazione o contratti di solidarietà. Il ministro del Lavoro Orlando:...Fino a venerdì, la grande strada che Campi Bisenzio ha dedicato ai Fratelli Cervi era conosciuta soprattutto per essere via d’accesso all’enorme centro commerciale dei Gigli, invariabile metà giornali ...(ASI) "La notizia dei 422 licenziamenti nell'azienda Gkn è arrivata come un fulmine a ciel sereno ... piu' sostenibile', la sede e il sito produttivo di Campi Bisenzio saranno chiusi e gli esuberi ...