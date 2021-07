Chiellini “Inghilterra forte | servono follia e spensieratezza”

(Di sabato 10 luglio 2021) LONDRA () (ITALPRESS) – “L'ha caratteristiche diverse dalla Spagna. In finale ci sono le squadre che hanno dimostrato e meritato di più nel corso del torneo”. Questa la certezza di Giorgio, difensore e capitano della Nazionale, alla vigilia della finale di Euro2020 a Wembley contro l'. Gli azzurri in semifinale hanno piegato la Spagna, mentre la squadra di Southgate ha sconfitto la Danimarca: “Loro sono una squadra solida, fisica e con individualità – ha spiega il centrale azzurro in conferenza stampa -. E' una squadrain tutti i reparti, in tutto l'europeo ...

Così il capitano azzurro Giorgio, alla vigilia di Italia -. "Non avremo tutto sotto controllo per 90 minuti - dice ancora- , ma siamo a Wembley in una finale, e per ...... IL SONDAGGIO " TUTTE LE FINALI DELL'ITALIA ): 'Kane è incredibile' leggi anche "Viva l'... anche per l'. Bisogna godersela con gioia'. Poi sulla differenza tra Lukaku, già ...ROMA, 10 LUG - "Senza un cuore caldo non sopravvivi a un match a Wembley contro l'Inghilterra. Ma domani servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi ...Notti magiche, sì, ma pure notti di tensione. Ne resta soltanto una, che precede la sfida più importante per la Nazionale di Roberto Mancini. Domani sera, a Wembley, Chiellini e ...