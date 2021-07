Ufficiale: Michael Olise al Crystal Palace dal Reading (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Crystal Palace ufficializza l’arrivo di Michael Olise dal Reading per 9,3 milioni di euro. Per il 19enne, contratto di 5 anni con scadenza nel 2026. Welcome to Palace, Michael Olise #CPFC https://t.co/utMcYSlISB — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 8, 2021 Foto: Twitter Crystal Palace L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilufficializza l’arrivo didalper 9,3 milioni di euro. Per il 19enne, contratto di 5 anni con scadenza nel 2026. Welcome to#CPFC https://t.co/utMcYSlISB —F.C. (@CPFC) July 8, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LucaLan35367060 : Ufficiale! Sarà Michael Oliver l'arbitro della finale di Uefa Euro 2020. #ItaliaInghilterra - FormulaPassion : #F1: in arrivo la ratificazione del regolamento ufficiale delle #QualificheSprint - antbar12 : RT @laperlaneranera: Nota Stampa Ufficiale dell'OMS Invitava i Giornali italiani ad; «evitare espressioni che suggeriscano che il professor… - ACorsicaVince : RT @EtoileBiguglia: Hè ufficiale: Michael Albertini è Thierno Diop à @EtoileBiguglia!!! Benturnatu à u nostru ex Filantista Mika è benven… - EtoileBiguglia : Hè ufficiale: Michael Albertini è Thierno Diop à @EtoileBiguglia!!! Benturnatu à u nostru ex Filantista Mika è be… -