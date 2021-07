Ue: Letta, 'chi dice che l'Italia è la Cenerentola non è attento' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "L'Italia è il più grande beneficiario della solidarietà e generosità europea. Parlare di Italia Cenerentola in Europa, di una Europa che ci tratta male è da persona poco attenta ai fatti. Oggi siamo oggetto di uno sforzo enorme, noi, politica, imprese, lavoratori, dobbiamo spendere bene i soldi europei, che sono tantissimi". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo alla convention dei giovani di Confindustria. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "L'è il più grande beneficiario della solidarietà e generosità europea. Parlare diin Europa, di una Europa che ci tratta male è da persona poco attenta ai fatti. Oggi siamo oggetto di uno sforzo enorme, noi, politica, imprese, lavoratori, dobbiamo spendere bene i soldi europei, che sono tantissimi". Lo ha detto Enricointervenendo alla convention dei giovani di Confindustria.

