Traffico Roma del 09-07-2021 ore 18:30 (Di venerdì 9 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sempre senza altri problemi circolazione sostenuta sulle Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata esterna tra l'autostrada di Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre l'interno è trafficata te la Cassia bis e Tuscolana sulla diramazione Roma nord ancora prudenza per un precedente incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra il raccordo anulare Castelnuovo di Porto in uscita dalla capitale Traffico e code a tratti sull'autostrada del Sole tra il bivio A24 Colleferro verso Napoli i cambiamenti su via Delle Foro Italico dove si rallenta tra Corso di Francia via ...

