(Di venerdì 9 luglio 2021) Bari - Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza asi trovanosull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. IldiTommaso Minervini, '...

Advertising

RenzoSoldani : RT @Open_gol: Circa 70 studenti italiani sbloccati a Malta dopo la scoperta di un focolaio durante un viaggio studio sull'isola https://t.c… - Open_gol : Circa 70 studenti italiani sbloccati a Malta dopo la scoperta di un focolaio durante un viaggio studio sull'isola - infoitinterno : Studenti in vacanza studio bloccati a Malta dopo casi Covid, il sindaco di Molfetta scrive a Di Maio: 'Far rientrar… - LaGazzettaWeb : Studenti bloccati a Malta, il sindaco di Molfetta scrive a Di Maio e Emiliano -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti bloccati

Bari - Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovanosull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. Il sindaco di Molfetta ...'circa sessanta...... Paese prediletto per i viaggi studio: 70 minorenni italiani sono rimastisull'isola ... L'obiettivo è sollecitare il rimpatrio degli"risultati negativi al tampone e far svolgere il ...(ANSA) - IMPERIA, 09 LUG - Anche otto studenti (sette ragazzi e una ragazza) neo diplomati del Liceo scientifico Viesseux di Imperia, sono bloccati a Malta, a causa di un focolaio di Covid.Quella che doveva essere una tranquilla vacanza studio si è trasformata in incubo per 70 tra studenti italiani, quasi tutti tra i 14 e i 15 anni d'età, e loro accompagnatori che al momento sono ...