Paura nella notte a Miano, raffica di colpi contro la casa di un pregiudicato (Di venerdì 9 luglio 2021) Spari nella notte a Miano. Una raffica di colpi d'arma da fuoco – almeno una ventina – sono stati esplosi contro un'abitazione. A quanto pare l'obiettivo sarebbe un pregiudicato considerato legato ad ambienti criminali. Le indagini sono affidate alla Squadre Mobile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

