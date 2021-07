LIVE Berrettini-Hurkacz 6-3 5-0 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | perfetto l’azzurro | in confusione il polacco

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Prende bene la rete, chiudendo con il tocco. 0-30 LARGO IL DRITTO DI! Non tiene una palla in campo il. 0-15 Spinge con il drittoe sbaglia ancora il. 5-0! Game fondamentale perche annulla una palla break che impedisce una reazione al suo avversario e aumenta ulteriormente il divario. A-40 Si costruisce in maniera perfetta il puntocon la serie di dritti e chiude senza problemi con lo smash a ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 Matteo si aggiudica il primo set! Resta aggiornato con il live blog sul… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - folenamirko : RT @SuperTennisTv: ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul nostro… - SkySport : LIVE WIMBLEDON SEMIFINALE BERRETTINI-HURKACZ 2 SET A 0 L'azzurro ha vinto il secondo parziale 6-0 #SkyTennis… - Ogma80Vito : RT @SuperTennisTv: ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

PRIMO SET A! - Il tennista romano si aggiudica per 6 - 3 il primo parziale, breakkando Hurkacz al settimo gioco e ripetendosi due giochi più tardi, capitalizzando la palla set concessa dal ...... che tiene ancora a 0 il game 1 - 2 - Cinque punti consecutivi del polacco, che annulla tre palle break 1 - 1 - Servizio tenuto a zero anche da0 - 1 - Tiene a zero il primo servizio ...Berrettini Hurkacz streaming – Il match live Come tutto Wimbledon, anche la sfida tra Berettini e Hurkacz sarà visibile su Sky Sport. Il match prenderà il via alle ore 14.30, in attesa poi che il ...La diretta dell'undicesima giornata dei Championships. Si giocano le semifinali maschili: a seguire Djokovic-Shapovalov ...