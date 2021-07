Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo' (Di venerdì 9 luglio 2021) "Sono dispiaciuto, ma non potrò andare a vedere la finale dell'Italia agli Europei, era già tutto organizzato. Onestamente sarei andato anche a Wimbledon qualora ci fossero state notizie belle e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Sono dispiaciuto, ma non potrò andare a vedere la finale dell'Italia agli, era già tutto organizzato. Onestamente sarei andato anche a Wimbledon qualora ci fossero state notizie belle e ...

Advertising

OdeonZ__ : Una sera in piazza: così siamo tornati di nuovo a emozionarci con gli azzurri - sportli26181512 : Una sera in piazza: così siamo tornati di nuovo a emozionarci con gli azzurri: Una sera in piazza: così siamo torna… - LaStampaTV : VIDEO | Euro2020, Malagò: 'Partite a Londra a rischio? Italia ha stadio in grado di ospitare final four' - TV7Benevento : Europei: Malagò, 'gare a Londra? La Uefa valuterà tutte le opzioni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Malagò Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo' Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha così escluso la sua presenza alla finalissima degli europei di domenica. "Chiunque transiti 14 giorni prima dell'arrivo in Giappone in quei paesi come la Gran ...

Malagò: "Un'emozione infinita" ... a Mancini e alla Figc! È finale!!! London calling e l'Italia ci sarà!!!', è il tweet di Malagò, che ha applaudito la Nazionale per la seconda finale conquistata negli ultimi tre Europei. OMNISPORT -...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli Giovanni, presidente del Coni, ha così escluso la sua presenza alla finalissima deglidi domenica. "Chiunque transiti 14 giorni prima dell'arrivo in Giappone in quei paesi come la Gran ...... a Mancini e alla Figc! È finale!!! London calling e l'Italia ci sarà!!!', è il tweet di, che ha applaudito la Nazionale per la seconda finale conquistata negli ultimi tre. OMNISPORT -...