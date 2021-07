"Dobbiamo intercettare con i vaccini gli over 50 e 60", ha sollecitato Figliuolo (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - "Ritengo che una volta messi in sicurezza gli over 50 si debba andare spediti anche sui giovani dai 12 ai 19 anni in modo tale da riaprire le scuole senza limitazioni. Adesso Dobbiamo intercettare bene gli over 60 e gli over 50, proprio alla luce delle varianti, ad esempio la variante Delta, la cosiddetta variante indiana, che è molto contagiosa". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, generale Paolo Francesco Figliuolo, intervenendo sull'emittente Primocanale nell'ambito dell'open night organizzata dalla Regione Liguria per permettere ai cittadini di ricevere senza prenotazione la dose di ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - "Ritengo che una volta messi in sicurezza gli50 si debba andare spediti anche sui giovani dai 12 ai 19 anni in modo tale da riaprire le scuole senza limitazioni. Adessobene gli60 e gli50, proprio alla luce delle varianti, ad esempio la variante Delta, la cosiddetta variante indiana, che è molto contagiosa". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, generale Paolo Francesco Figliuolo, intervenendo sull'emittente Primocanale nell'ambito dell'open night organizzata dalla Regione Liguria per permettere ai cittadini di ricevere senza prenotazione la dose di ...

Advertising

frabattistoni : Nella nuova PAC ci sono molte buone nostre proposte. Insieme al #pnrr e dotazioni di bilancio saranno molte risors… - zazoomblog : Vaccini mille dosi in poche ore alla Fiera di Genova per l’Open Night. Figliuolo: “Dobbiamo intercettare bene gli o… - ferpress : #Lfi: via libera al bilancio. #Seri, dobbiamo intercettare nuovi modelli di business. Presentato studio fattibilità… - ladopata1 : @fraencamente ??????è qui a ca lo dobbiamo solo intercettare -