Chievo | Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore | contratto di un anno

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 luglio 2021), un po’ a sorpresa, è ildelVerona firmando unannuale. Il tecnico classe 1969, milanese, è sconosciuto ai più e non ha mai allenato nel campionato cadetto, ma si è messo in luce negli ultimi due anni sfiorando la promozione con l’Albinoleffe. Adesso per l’ex difensore di periferia c’è la grande occasione alla guida dei clivensi, che però devono fare i conti con l’esclusione chiesta dalla Covisoc per inadempienze economiche. SportFace.