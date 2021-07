Calaiò: "Dopo le ultime parole di De Laurentiis non sono più sicuro che Insigne rinnoverà" (Di venerdì 9 luglio 2021) Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Ogni volta che si parla del rinnovo di Insigne è una telenovela. Io fino a qualche mese fa sapevo che le parti si sarebbero venute incontro e avrebbero trovato la quadra. Insigne non può fare a meno di Napoli e il Napoli non può fare a meno di Insigne. Ma Dopo l'ultima conferenza di De Laurentiis non sono più così ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Emanuele, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguitoriportate le sue: "Ogni volta che si parla del rinnovo diè una telenovela. Io fino a qualche mese fa sapevo che le parti si sarebbero venute incontro e avrebbero trovato la quadra.non può fare a meno di Napoli e il Napoli non può fare a meno di. Mal'ultima conferenza di Denonpiù così ...

