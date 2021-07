Biondo: «Non chiamatemi più Garçon» (Di venerdì 9 luglio 2021) A Simone Baldasseroni, meglio conosciuto come Biondo, i cambiamenti hanno sempre stimolato: «È da quando ho 14 anni che il cambiamento mi porta un’adrenalina incredibile» racconta al telefono appena tornato dall’Egitto e in evidente fibrillazione per l’uscita di Garçon, il singolo che segna il suo ritorno alla musica a due anni da Ego, il suo secondo album in studio. «Sta iniziando una nuova era: ho cambiato manager e team, e mi sono finalmente liberato da diverse questioni burocratiche che mi hanno impedito di far uscire prima le mie cose» insiste Biondo spiegando che Garçon, che ha realizzato insieme alla complicità di Shade, anticiperà l’uscita di un album dal titolo ancora top secret ma che conterrà 12 canzoni, le «migliori» scritte negli ultimi due anni. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) A Simone Baldasseroni, meglio conosciuto come Biondo, i cambiamenti hanno sempre stimolato: «È da quando ho 14 anni che il cambiamento mi porta un’adrenalina incredibile» racconta al telefono appena tornato dall’Egitto e in evidente fibrillazione per l’uscita di Garçon, il singolo che segna il suo ritorno alla musica a due anni da Ego, il suo secondo album in studio. «Sta iniziando una nuova era: ho cambiato manager e team, e mi sono finalmente liberato da diverse questioni burocratiche che mi hanno impedito di far uscire prima le mie cose» insiste Biondo spiegando che Garçon, che ha realizzato insieme alla complicità di Shade, anticiperà l’uscita di un album dal titolo ancora top secret ma che conterrà 12 canzoni, le «migliori» scritte negli ultimi due anni.

