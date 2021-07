ANSA - IL - PUNTO COVID | mRna a over60 | giovani i più contagiati

Advertising

borghi_claudio : @Je_Scotti @ImolaOggi @AzzurraBarbuto Si, conosco il punto di vista ma spero sia chiaro che la posizione politica d… - Ansa_Umbria : >ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, costante riduzione dei casi - Umbria - - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ddl Zan:Marcucci, apriamo a modifiche, provvedimento rischia: (ANSA) - ROMA, 09 LUG - 'A questo pu… - xenobiotico92 : @AdolfoTasinato @fulviotancredi @Agenzia_Ansa E probabilmente ciò che accadrà sarà la sua deriva antigenica che lo… - albertoslife : Alberto Rimedio positivo al COVID (auguri di pronta guarigione) quindi domenica ci sarà un altro telecronista, a st… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO

Agenzia ANSA

Dal 5 luglio scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha consentito alla popolazione over 60 di sottoporsi alla vaccinazione anti - Covid utilizzando anche i sieri a mRna e non solo quelli a vettore ...Per ora, ha annunciato in conferenza stampa il presidente, Maurizio Fugatti, si tratta di prototipi messi adal Servizio foreste e fauna della Provincia in collaborazione con la Comunità della ...TRIESTE, 09 LUG - Dal 5 luglio scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha consentito alla popolazione over 60 di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid utilizzando anche i sieri a mRna e non solo que ...(ANSA) - CAGLIARI, 09 LUG - Stagione record per il latte sardo, con il prezzo volato anche a 1,09 euro al litro. A due anni dalla vertenza dei pastori, la Lega delle cooperative ha fatto il punto sull ...