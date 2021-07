Al Bano canta in chiesa per un matrimonio e la curia lo bacchetta: 'L'altare non è un palcoscenico' (Di venerdì 9 luglio 2021) Un'esibizione inusuale di Al Bano ha scatenato l'ira della curia. Il vescovo di Andria ha polemizzato contro l'artista, che aveva regalato la propria presenza canora, sulle note dell'Ave Maria di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Un'esibizione inusuale di Alha scatenato l'ira della. Il vescovo di Andria ha polemizzato contro l'artista, che aveva regalato la propria presenza canora, sulle note dell'Ave Maria di ...

