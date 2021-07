Aggredisce uomo con collo di bottiglia: 37enne arrestato per tentato omicidio (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Nelle prime ore della mattina del 7 luglio, nei pressi delle biglietterie automatiche della stazione Termini, il personale del Reparto Operativo di Roma Termini è intervenuto a seguito di una segnalazione di persona ferita, effettuata da una guardia giurata al centro operativo. La guardia giurata ha comunicato di aver visto poco prima un uomo aggredire e ferire, probabilmente con il collo di una bottiglia, un altro uomo lasciandolo riverso a terra. La vittima, un cittadino italiano di 38 anni, noto quale abituale frequentatore della stazione, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata per le cure del caso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Nelle prime ore della mattina del 7 luglio, nei pressi delle biglietterie automatiche della stazione Termini, il personale del Reparto Operativo di Roma Termini è intervenuto a seguito di una segnalazione di persona ferita, effettuata da una guardia giurata al centro operativo. La guardia giurata ha comunicato di aver visto poco prima unaggredire e ferire, probabilmente con ildi una, un altrolasciandolo riverso a terra. La vittima, un cittadino italiano di 38 anni, noto quale abituale frequentatore della stazione, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata per le cure del caso ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce uomo Aggredisce e ferisce una 26enne, ricerche in corso dei Cc CASTELLEONE - Aggressione poco prima delle 8 a Castelleone, sulla strada bassa per Santa Maria in Bressanoro. Una ragazza di 26 anni è stata colpita da un uomo, che l'ha ferita in modo non grave. Non è chiaro se a scopo di rapina o altro. Il soggetto pare sia stato avvistato intorno alle 10.30 nei pressi della stazione, e si presume possa essere armato. ...

Sezze, crea il caos al Goretti e aggredisce i carabinieri: denunciato 25enne 'L'uomo - si legge nel comunicato del comando provinciale - in evidente stato di alterazione psico - fisica, dopo essersi introdotto senza autorizzazione nella stanza di degenza dell'ospedale civile ...

Aggredisce un uomo e va ai domiciliari ma "sparisce": arrestato e portato in carcere MilanoToday.it Tentato omicidio a Termini: aggredito e ferito con un coccio di bottiglia Choc alla Stazione Termini dove un uomo è stato lasciato in terra in una pozza di sangue dopo essere stato aggredito e ferito con un coccio di bottiglia. Il tentato omicidio alle prime ore della ...

Follonica, senese aggredita con un martello da straniero. Ricoverata alle Scotte Essere aggrediti da un estraneo senza apparenti motivi validi, questo è quanto successo ieri a Follonica ad una donna senese di 65 anni, che stava rientrando verso casa sua. Erano le 23:30, quando la ...

