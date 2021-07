Verratti: ieri rigore generoso, ma non temiamo arbitraggio (Di giovedì 8 luglio 2021) "ieri abbiamo visto tutti insieme la partita (Inghilterra - Danimarca ndr) e se io fossi stato l'arbitro non avrei fischiato il rigore. Penso sia stato un penalty 'generoso', ma sono cose che fanno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "abbiamo visto tutti insieme la partita (Inghilterra - Danimarca ndr) e se io fossi stato l'arbitro non avrei fischiato il. Penso sia stato un penalty '', ma sono cose che fanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Verratti ieri Verratti: ieri rigore generoso, ma non temiamo arbitraggio Così Marco Verratti, in conferenza stampa da Coverciano, sull'episodio che ha deciso la semifinale di ieri a Wembley. "Comunque per domenica pensiamo che sarà scelto un grande arbitro - dice ancora - ...

Verratti e l'invasore di campo durante i festeggiamenti a Wembley: 'somigliava a Insigne' ... che ieri sera ha battuto la Danimarca nei tempi supplementari. Una splendida festa azzurra, ... che si è affiancato a Verratti, abbracciandolo e saltando con lui, come se nulla fosse. In un primo ...

VERRATTI, Sogno battere inglesi in casa. L’arbitro... Marco Verratti ha parlato a Coverciano della finale dell'Europeo Inghilterra-Italia: "Abbiamo visto la semifinale di ieri sera insieme. L'Inghilterra ha fisico, ...

