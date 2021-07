«Variante Delta, Bergamo in controtendenza». Ma spunta la C.37 (Di giovedì 8 luglio 2021) La virologa Callegaro: nella Bergamasca è in minoranza, al «Papa Giovanni» finora trovato solo un caso.Tra i tamponi sequenziati nuova mutazione allo studio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 luglio 2021) La virologa Callegaro: nella Bergamasca è in minoranza, al «Papa Giovanni» finora trovato solo un caso.Tra i tamponi sequenziati nuova mutazione allo studio.

Advertising

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - ItaliaNEWS : Covid a Latina, contagiato con variante Delta dopo il primo vaccino: sintomi lievi - AlexCoghe : La finale é VARIANTE DELTA vs PUTTANE DI BILL GATES. Alla fine perderanno tutte e due. -