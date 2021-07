Tim impedisce a Dazn di fare sconti ai clienti e accordi con Sky | l’Antitrust pronta a intervenire

(Di giovedì 8 luglio 2021)a sospendere d’urgenza alcune parti dell’accordo fra Tim eper la vendita e la visione della Serie A. Il garante per la concorrenza, cioé, potrebbein tempi strettissimi sulle clausole che Tim ha sottoscritto conriuscendo di fatto a prendersi (e a potersi così spendere) i diritti tv del campionato italiano sbilanciando – secondo le accuse dei competitor, Sky in primis – non uno, ma ben tre mercati. Repubblica scrive infatti che “in ragione dell’esclusiva con Tim ogginon può praticare lei – in prima persona – degliai ...

Ultime Notizie dalla rete : Tim impedisce

IlNapolista

In una sola mossa, senza partecipare all'asta per i diritti della Serie A, Tim s'è presa tre mercati. un accordo "sproporzionato" ...limitando i benefici per i consumatori impedisca ai consumatori di scegliere liberamente il proprio fornitore di connettività internet e la modalità di fruizione di DAZN Questa è la risposta ufficiale ...