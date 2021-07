Stop all’invasione dei cinghiali: anche nel Sannio la protesta della Coldiretti (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Flash mob della Coldiretti del Sannio davanti al Palazzo del Governo per chiedere l’adozione di urgenti misure a tutela delle produzioni agricole e della stessa incolumità dei cittadini contro il proliferare dei cinghiali. Il problema è nazionale per questo la Coldiretti ha mobilitato tutte le proprie strutture territoriali per una grande manifestazione. A Benevento sono state oltre 300 le persone che hanno raccolto l’invito e che si sono ritrovate davanti la Prefettura guidati dal direttore provinciale Gerardo Dell’Orto. La manifestazione è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Flash mobdeldavanti al Palazzo del Governo per chiedere l’adozione di urgenti misure a tutela delle produzioni agricole estessa incolumità dei cittadini contro il proliferare dei. Il problema è nazionale per questo laha mobilitato tutte le proprie strutture territoriali per una grande manifestazione. A Benevento sono state oltre 300 le persone che hanno raccolto l’invito e che si sono ritrovate davanti la Prefettura guidati dal direttore provinciale Gerardo Dell’Orto. La manifestazione è ...

