Snapdragon 895 | i primi benchmark non sorprendonoHDblog it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Spuntano in rete itest del prossimo prodotto Qualcomm: i risultati sono positivi ma non certo clamorosiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Snapdragon 895, i primi benchmark non sorprendono - PHONETHRONE2012 : Snapdragon 895, i primi benchmark non sorprendono - kuwathfdsghgyjb : RT @TechTipster_: Snapdragon 895 ??Single-Core score: 1,250 ??Multi-Core score: 4,000 Snapdragon 888 ??Single-Core score: 1,120 ??Multi-Co… - AloxViews : RT @TechTipster_: Snapdragon 895 ??Single-Core score: 1,250 ??Multi-Core score: 4,000 Snapdragon 888 ??Single-Core score: 1,120 ??Multi-Co… - TechTipster_ : Snapdragon 895 ??Single-Core score: 1,250 ??Multi-Core score: 4,000 Snapdragon 888 ??Single-Core score: 1,120 ??Mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Snapdragon 895

HDblog

... e non due come Tab S7 Si parla infatti di una batteria da 12.000 mAh, un processore di nuova generazione (non è escluso l'impiego di un chip Qualcomm, magari lo), il supporto alla ...Chi ha accesso alle stanze segrete di Qualcomm afferma che lo sviluppo delloprocede regolarmente, quindi esiste la possibilità concreta in mancanza di intoppi dell'ultima ora che anche quest'anno il primo smartphone Android con il chip più potente di Qualcomm ...I recenti benchmark dell'Exynos 2200 hanno rivelato una potenza incredibile. A quanto, pare sarà superiore anche allo Snapdragon 895 ...Nelle ultime ore sono arrivate novità sul prossimo flagship di casa Qualcomm. Sarà lo Snapdragon 895 il prossimo top di gamma di casa Qualcomm, e sarà identificato dal codice modello SM8450. Le ...