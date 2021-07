Quando va in onda Grand Hotel? Mediaset cambia ancora tutto (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ davvero difficile per i telespettatori che stanno seguendo con passione la serie spagnola Grand Hotel stare dietro alle decisioni di Mediaset. E’ invece meno difficile capire perchè una serie non riesca poi ad avere degli ascolti quanto meno regolari: se cambi la programmazione di continuo, non ti puoi aspettare che il pubblico ti stia dietro. Ma non solo. Già tra la penultima e l’ultima puntata della prima stagione, i telespettatori hanno dovuto aspettare più di dieci giorni e succederà di nuovo visto che la nuova puntata di Grand Hotel 2 ( la prossima settimana vedremo infatti il secondo e il terzo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ davvero difficile per i telespettatori che stanno seguendo con passione la serie spagnolastare dietro alle decisioni di. E’ invece meno difficile capire perchè una serie non riesca poi ad avere degli ascolti quanto meno regolari: se cambi la programmazione di continuo, non ti puoi aspettare che il pubblico ti stia dietro. Ma non solo. Già tra la penultima e l’ultima puntata della prima stagione, i telespettatori hanno dovuto aspettare più di dieci giorni e succederà di nuovo visto che la nuova puntata di2 ( la prossima settimana vedremo infatti il secondo e il terzo ...

Advertising

goldenxele : @wallsxvicss quando è arrivata l’onda e mi hai tenuta per non farmi andare sotto ?????????????? - igorfonzari : @antocrnll @RPanzi @perchetendenza L’overreacting ormai è base per il telecronismo da quando Caressa lo ha sdoganat… - GiorgiaLo9 : Il giornalaio sta solo cavalcando l’onda sul caso malika quando l’intento dell’inchiesta era altro. Tra l’altro la… - SimoBenini : @GrazianoMereu Quando trovo l'onda giusta..a volte sì.. - sonikmusicnet : Ora in onda: J-AX - Quando piove, diluvia -