Pietro Genovese, la condanna in appello: cinque anni e quattro mesi. Ma niente carcere (Di giovedì 8 luglio 2021) Pietro Genovese ha concordato in appello una condanna a cinque anni e quattro mesi: nei suoi confronti l'accusa è di omicidio stradale plurimo, dato che il ventenne romano investì e uccise due ragazze di 16 anni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia. Si tratta di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, per le quali non ci fu nulla da fare. In primo grado Genovese era stato condannato a 8 anni, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. Adesso i giudici hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)ha concordato inuna: nei suoi confronti l'accusa è di omicidio stradale plurimo, dato che il ventenne romano investì e uccise due ragazze di 16la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia. Si tratta di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, per le quali non ci fu nulla da fare. In primo gradoera statoto a 8, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. Adesso i giudici hanno ...

