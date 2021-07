NBA Finals 2021, Phoenix Suns-Milwaukee Bucks stanotte in tv: data, canale e orario gara-2 (Di giovedì 8 luglio 2021) Phoenix Suns-Milwaukee Bucks, gara-2 valida per le NBA Finals 2021. Nel primo atto Chris Paul ha ripreso il discorso che aveva iniziato in gara-6 contro i Clippers, guidando Phoenix a un successo controllato che neanche il tentativo di rimonta nel finale di Khris Middleton è riuscito a sventare. Gli uomini di Williams hanno preso possesso del match nel primo quarto d’ora, toccando le 20 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto: la vittoria è arrivata per 118-105 nonostante la guardia dei Bucks sia stata in grado di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021)-2 valida per le NBA. Nel primo atto Chris Paul ha ripreso il discorso che aveva iniziato in-6 contro i Clippers, guidandoa un successo controllato che neanche il tentativo di rimonta nel finale di Khris Middleton è riuscito a sventare. Gli uomini di Williams hanno preso possesso del match nel primo quarto d’ora, toccando le 20 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto: la vittoria è arrivata per 118-105 nonostante la guardia deisia stata in grado di ...

