Lost Judgment, nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 luglio 2021) SEGA ha mostrato per la prima volta la versione inglese di Lost Judgment grazie a un nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021.. SEGA ha mostrato per la prima volta la versione inglese di Lost Judgment grazie a un nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021. Il nuovo gioco, il secondo capitolo dello spin-off di Yakuza, serve sia per introdurre il ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021) SEGA ha mostrato per la prima volta la versione inglese digrazie a unofdi.. SEGA ha mostrato per la prima volta la versione inglese digrazie a unofdi. Ilgioco, il secondo capitolo dello spin-off di Yakuza, serve sia per introdurre il ...

Advertising

TheAizien : RT @PlayStationIT: Guarda il nuovo trailer di Lost Judgment, il prossimo gioco investigativo d'azione del team autore di Yakuza. #StateOfPl… - AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: Guarda il nuovo trailer di Lost Judgment, il prossimo gioco investigativo d'azione del team autore di Yakuza. #StateOfPl… - PlayStationIT : Guarda il nuovo trailer di Lost Judgment, il prossimo gioco investigativo d'azione del team autore di Yakuza.… - AkibaGamers : Nel corso dello State of Play di questa notte, Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con SEGA, ha mostr… - Stoupwhiff : In attesa di tornare a vestire i panni di Takayuki Yagami, Sega e Ryu ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo vi… -