La sospensione feriale dei termini processuali

Advertising

tax_analysis : RT @FondazioneStudi: ?? SOSPENSIONE FERIALE ?? Sospeso il rilascio del DUI e il rinnovo della PEC dal 30 luglio al 23 agosto ?? Leggi qui ??… - FondazioneStudi : ?? SOSPENSIONE FERIALE ?? Sospeso il rilascio del DUI e il rinnovo della PEC dal 30 luglio al 23 agosto ?? Leggi qui… - rossa008 : RT @kabara79: Applico la sospensione feriale alla dieta. - kabara79 : Applico la sospensione feriale alla dieta. -

Ultime Notizie dalla rete : sospensione feriale

Il Sole 24 ORE

...della rottamazione ter si pagherà una volta al mese dal 31 luglio (2 agosto come giorno) al ... stop, infine, alla seconda rata dell'Imu per i proprietari di immobili bloccati dalla...... è confermata l'esenzione sugli immobili bloccati dalladegli sfratti, misura varata il ...rate della rottamazione delle cartelle in scadenza il 31 luglio (2 agosto primo giorno) e ...Nel 2020 il classico oratorio feriale a Lomagna non era partito, una sospensione che aveva interessato moltissime parrocchie del circondario, per via delle tante restrizioni anti-contagio. Quest’anno ...Slittano al 10 settembre i versamenti delle partite Iva soggette alle pagelle fiscali. Rinvio al 15 novembre per la rivalutazione di quote e terreni ...