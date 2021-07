Ischia | arresto cardiaco durante una partita di calcetto | muore 40enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un uomo di 40 anni, è morto ieri sera adunadi calcio tra amici; l'uomo verso le 23.00 mentre giocava sul campo Di Iorio nel comune di Barano, si è accasciato al suolo colpito da unfulminante. Nonostante l'intervento immediato di un medico, anch'egli in campo per l'incontro di calcio, non è stato possibile salvare lo sventurato così che anche i sanitari del 118 intervenuti poco dopo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma del cittadino ischitano di origine tedesche, sposato e padre di 3 figli, è stata in ...