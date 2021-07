Infarto mentre gioca a calcetto | muore 40enne ad Ischia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infarto mentre

Il Fatto Quotidiano

Un uomo di 40 anni, è morto ieri sera ad Ischia durante una partita di calcio tra amici; l'uomo verso le 23.00giocava sul campo Di Iorio nel comune di Barano, si è accasciato al suolo colpito da un arresto cardiaco fulminante. Nonostante l'intervento immediato di un medico, anch'egli in campo per l'...Gli esperti discutono da tempo su quale sia l'"età massima" dell'uomo:alcuni scienziati ... il fumo di sigaretta è associato a gravi problemi di salute tra cui, ictus e tumori della ...Un 40enne, mentre era in campo, è stato colpito da un infarto. Inutili i soccorsi. Ischia, sconvolta l’intera comunità L’uomo si è accasciato improvvisamente a terra. Gli operatori del 118 giunti sul ...Tragedia a Ischia durante una partita di calcetto tra amici: un uomo di 40 anni è morto ieri sera intorno alle 23 mentre giocava sul campo Di Iorio nel comune di Barano. Il 40enne si è accasciato al ...