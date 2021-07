Il tornado in Moravia

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 8 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Spesso resto sconcertato dalle notizie che ci passano i telegiornali nazionali, che ci inondano di servizi a volte banali e ignorano incredibilmente notizie gravissime, di cui quasi non ci fanno cenno. Sapete cosa è successo qualche giorno fa in, a 60 km da Vienna? Scommetto che molti di voi non lo sanno, perché tanti tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...