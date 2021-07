Il calcio sudamericano infiamma Tokyo (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la Copa America e gli Europei ci sarà spazio ancora spazio per il calcio a Tokyo. Brasile, Argentina, Honduras e Messico prenderanno parte alla manifestazione olimpionica e ci sono diversi elementi che potrebbero incantare gli spettatori. . Quali sono i nomi da tenere d’occhio per il Brasile? Sono diversi i nomi interessanti per i verdeoro. Uno di questi è Douglas Luiz. Acquistato nel 2017 dal Manchester City, l’ex Flamengo è stato girato al Girona. Due stagioni in Spagna e poi l’approdo in Premier con la maglia dell’Aston Villa. Ora è impegnato nella Copa America, ma sarà impegnato anche nella spedizione olimpionica. Assieme a lui ci sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la Copa America e gli Europei ci sarà spazio ancora spazio per il. Brasile, Argentina, Honduras e Messico prenderanno parte alla manifestazione olimpionica e ci sono diversi elementi che potrebbero incantare gli spettatori. . Quali sono i nomi da tenere d’occhio per il Brasile? Sono diversi i nomi interessanti per i verdeoro. Uno di questi è Douglas Luiz. Acquistato nel 2017 dal Manchester City, l’ex Flamengo è stato girato al Girona. Due stagioni in Spagna e poi l’approdo in Premier con la maglia dell’Aston Villa. Ora è impegnato nella Copa America, ma sarà impegnato anche nella spedizione olimpionica. Assieme a lui ci sono ...

Advertising

alexcobra11 : @edoar88 A me non piace tutta la prosopopea e tutta la retorica che ci mette, tipo sul calcio sudamericano, se si l… - catty8323 : @gabbianismo @MillaCarbo1 Borghi e Adani che ce la spiegano sul calcio sudamericano la garra charrua los millonario… - GiulioSorace : @4n1mo51t1som1n4 @DAZN_IT Avevo letto nei gg scorsi che non sarebbe andato, però a sto punto mi sa di sì. In coppia… - clanuchiha1609 : #SkySport #SkyCalciomercato #skycalcio Adani se ne va e rimangono i telecr babbei come quello di F1 e motoGP. E q… - SteMontesano : @Negritaliani Sii clemente: ci ha regalato pagine memorabili parlando di calcio sudamericano. E con Allegri. -