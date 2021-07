G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia (Di giovedì 8 luglio 2021) comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza del G20 di Venezia. Leonardo ha dispiegato per questo una rete radio avanzata a supporto del vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi più industrializzati al mondo, che si svolgerà nel capoluogo veneto il 9 e 10 luglio. Il colosso italiano tech sottolinea di avere messo in campo “in pochissimi giorni un’infrastruttura di comunicazione Tetra- Terrestrial Trunked Radio (lo standard internazionale per le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021)affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo lazza del G20 diha dispiegato per questo una rete radio avanzata a supporto deldei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi più industrializzati al mondo, che si svolgerà nel capoluogo veneto il 9 e 10 luglio. Il colosso italiano tech sottolinea di avere messo in campo “in pochissimi giorni un’infrastruttura di comunicazione Tetra- Terrestrial Trunked Radio (lo standard internazionale per le ...

Advertising

StraNotizie : G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia - italiaserait : G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia - lifestyleblogit : G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia - - fisco24_info : G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia: Il colosso italiano ha dispiegato in pochissimi gi… - leonardo_oneda : RT @OrizzontiPo: Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il 2 luglio alle 14:00 si terranno le consultazioni ufficiali Y20, l’engagemen… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Leonardo G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia ...Comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza del G20 di Venezia. Leonardo ha ...

Leonardo per le comunicazioni sicure del G20 a Venezia Comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza del G20 di Venezia: Leonardo ha dispiegato una rete radio avanzata a supporto del vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi più industrializzati al mondo, che si ...

Leonardo per le comunicazioni sicure del G20 a Venezia Agenzia askanews G20, da Leonardo comunicazioni sicure per il vertice di Venezia per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza del G20 di Venezia. Leonardo ha dispiegato per questo una rete radio ...

G20: Leonardo per le comunicazioni sicure alla ministeriale di Venezia Comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in ...

...Comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza deldi Venezia.ha ...Comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza deldi Venezia:ha dispiegato una rete radio avanzata a supporto del vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi più industrializzati al mondo, che si ...per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in modo tempestivo la sicurezza del G20 di Venezia. Leonardo ha dispiegato per questo una rete radio ...Comunicazioni affidabili ed efficaci per garantire lo scambio delle informazioni necessarie a coordinare le operazioni e gestire in ...