Flavia Pennetta aspetta il terzo figlio: “Non vediamo l’ora di conoscerti” (Di giovedì 8 luglio 2021) Flavia Pennetta è di nuovo in dolce attesa. La campionessa di tennis ha annunciato su Instagram di aspettare il suo terzo bebè, dopo la nascita di Federico e Farah, la famiglia si allarga e anche Fabio Fognini, quindi, è pronto a diventare papà per la terza volta. Una gioia incredibile per la coppia, più unita che mai, che sostiene il loro amore nato ormai più di cinque anni fa, quando invece i due sportivi hanno celebrato il loro matrimonio. L’annuncio di Flavia Pennetta Un annuncio dolcissimo quello di Flavia Pennetta che ha pubblicato uno scatto in ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021)è di nuovo in dolce attesa. La campionessa di tennis ha annunciato su Instagram dire il suobebè, dopo la nascita di Federico e Farah, la famiglia si allarga e anche Fabio Fognini, quindi, è pronto a diventare papà per la terza volta. Una gioia incredibile per la coppia, più unita che mai, che sostiene il loro amore nato ormai più di cinque anni fa, quando invece i due sportivi hanno celebrato il loro matrimonio. L’annuncio diUn annuncio dolcissimo quello diche ha pubblicato uno scatto in ...

