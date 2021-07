ex-Ilva, passa proposta Giorgetti di 13 settimane aggiuntive di CIG (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Si chiude con la promessa di 13 settimane di CIG l’incontro al MISE per i dipendenti dell’ex-Ilva di Taranto. Il Ministro Giancarlo Giorgetti, assieme al titolare del Lavoro Andrea Orlando ed al Ministro per il Sud Mara Carfagna, ha ricevuto il presidente della regione Puglia Emiliano, il presidente della regione Liguria Toti, ed i rappresentanti della regione Piemonte, azienda, Invitalia e sindacati. La proposta di Giorgetti, approvata anche dall’azienda, prevede 13 settimane in aggiuntive di cassa integrazione, lo strumento più semplice, già individuato dal ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Si chiude con la promessa di 13di CIG l’incontro al MISE per i dipendenti dell’ex-di Taranto. Il Ministro Giancarlo, assieme al titolare del Lavoro Andrea Orlando ed al Ministro per il Sud Mara Carfagna, ha ricevuto il presidente della regione Puglia Emiliano, il presidente della regione Liguria Toti, ed i rappresentanti della regione Piemonte, azienda, Invitalia e sindacati. Ladi, approvata anche dall’azienda, prevede 13indi cassa integrazione, lo strumento più semplice, già individuato dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilva passa ex - Ilva, passa proposta Giorgetti di 13 settimane aggiuntive di CIG Si chiude con la promessa di 13 settimane di CIG l'incontro al MISE per i dipendenti dell'ex - Ilva di Taranto. Il Ministro Giancarlo Giorgetti , assieme al titolare del Lavoro Andrea Orlando ed al Ministro per il Sud Mara Carfagna, ha ricevuto il presidente della regione Puglia Emiliano, il ...

ex-Ilva, passa proposta Giorgetti di 13 settimane aggiuntive di CIG Borsa Italiana ex-Ilva, passa proposta Giorgetti di 13 settimane aggiuntive di CIG (Teleborsa) - Si chiude con la promessa di 13 settimane di CIG l'incontro al MISE per i dipendenti dell'ex-Ilva di Taranto. Il Ministro Giancarlo Giorgetti, assieme al titolare del Lavoro Andrea Orlan ...

La questione ex Ilva torna sul tavolo del governo segnino una discontinuità con il passato è quello della bonifica dei suoli, della falda e dei fondali marini contaminati da decenni di sversamenti, non solo dell’ex Ilva, con particolare riguardo al ...

