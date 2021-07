E tanto per cambiare La7 chiude in rosso (Di giovedì 8 luglio 2021) Per La7 chiusura in rosso anche per l’esercizio 2020 ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Il 30 aprile del 2013 Urbano Cairo rilevava da Telecom Italia Media il 100% di La7. Senza sborsare un euro e, anzi, ricevendo una dote di 88 milioni di euro, da una società televisiva che era abituata a perdite anche di 100 milioni di euro all’anno. Insomma, il rosso era nel dna di La7 sin dalla sua nascita, nel 2001. E pure dopo 20 anni, e nonostante la oculata gestione Cairo, bisogna dire che le perdite hanno continuato a segnare gli esercizi del gruppo tv. Basti pensare che i bilanci civilistici di La7 spa dal 2014, primo anno completamente sotto Cairo, al ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 luglio 2021) Per La7 chiusura inanche per l’esercizio 2020 ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Il 30 aprile del 2013 Urbano Cairo rilevava da Telecom Italia Media il 100% di La7. Senza sborsare un euro e, anzi, ricevendo una dote di 88 milioni di euro, da una società televisiva che era abituata a perdite anche di 100 milioni di euro all’anno. Insomma, ilera nel dna di La7 sin dalla sua nascita, nel 2001. E pure dopo 20 anni, e nonostante la oculata gestione Cairo, bisogna dire che le perdite hanno continuato a segnare gli esercizi del gruppo tv. Basti pensare che i bilanci civilistici di La7 spa dal 2014, primo anno completamente sotto Cairo, al ...

