Congedo parentale 2021 per Covid in modalità ad ore: come fare domanda e incompatibilità (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ uscita la circolare 96 dell’INPS con i dettagli sul Congedo parentale 2021 in modalità ad ore, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente alla durata dell’infezione da Covid-19. I Genitori che hanno utilizzato il Congedo parentale a ore possono presentare la domanda all’INPS: sono infatti online le regole operative per avere il pagamento al 50% e la possibilità di non calcolare le ore utilizzate come Congedo parentale ordinario (non intaccando quindi il relativo ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ uscita la circolare 96 dell’INPS con i dettagli sulinad ore, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente alla durata dell’infezione da-19. I Genitori che hanno utilizzato ila ore possono presentare laall’INPS: sono infatti online le regole operative per avere il pagamento al 50% e la possibilità di non calcolare le ore utilizzateordinario (non intaccando quindi il relativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Congedo parentale Quattordicesima 2021 dipendenti: quando arriva e requisiti Viceversa, non consentono la maturazione della gratifica feriale i seguenti fattori: Congedo parentale o assenza per malattia del bambino; Sciopero o permessi non retribuiti; Aspettativa non ...

Tutela della lavoratrice madre ...di lavoro particolare 3 Divieto di lavoro notturno 4 Divieto di licenziamento 5 Divieto di sospensione del rapporto di lavoro 6 Congedo di maternità 7 Permessi per allattamento 8 Congedo parentale ...

Congedo parentale Covid-19: indicazioni operative per la fruizione ad ore Ipsoa Bonus baby sitter 2021, l’Inps spiega come funziona e a chi spetta La domanda per il bonus baby sitter 2021 all’Inps scade il 15 luglio (per chi fa richiesta per i centri estivi). Scopriamo insieme come funziona, quali sono i requisiti per stabilire a chi spetta ...

Congedo 2021 per genitori con figli in quarantena Con la circolare n. 96/2021 l'Inps fornisce indicazioni sul congedo per genitori con figli in quarantena e sulle modalità di presentazione della domanda ...

