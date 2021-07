Bce modifica target inflazione e mette a regime Qe acquisti titoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bce modifica

Tiscali.it

Tutti questi cambiamenti inizieranno ad essere in vigore dal prossimo Consiglio direttivo monetario, che si terrà il 22 luglio, ha precisato la. Il Consiglio è l'organismo decisionale in cui ...Comunicato che nonin alcun modo il sentiment del mercato 8 luglio 2021 La nuova strategia ...d'azione per il cambiamento climatico Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea () ha ...Questo assetto riflette le modifiche apportate all'analisi economica e allpanalisi monetaria della BCE dopo il 2003, l'importanza di tenere sotto osservazione il meccanismo di trasmissione nel ...Dopo le indicazioni arrivate ieri dalle minute della Fed, l’attenzione del mercato è rivolto oggi alla Bce che, stando alle indiscrezioni di stampa, dovrebbe aver trovato la quadra sulla revisione del ...