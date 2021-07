Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 7 luglio 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Inghilterra-Danimarca ha totalizzato 9881 spettatori (46.56% di share). La soap Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale5 ha conquistato 1306 spettatori (share 6.98%). Il film Hunger Games – Il canto della rivolta parte 2 su Italia1 ha realizzato 377 spettatori (1.90%); su Rai2 il film tv La doppia vita di mio ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 luglio 2021)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Inghilterra-Danimarca ha totalizzato 9881 spettatori (46.56% di share). La soap Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale5 ha conquistato 1306 spettatori (share 6.98%). Il film Hunger Games – Il canto della rivolta parte 2 su Italia1 ha realizzato 377 spettatori (1.90%); su Rai2 il film tv La doppia vita di mio ...

