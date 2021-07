Affrontare la galera con un accenno di finta e un tiretto nell’angolo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) In questi giorni tutto puzza di carcere, e chi l’abbia conosciuta ne è di nuovo soffocato, diversamente che nei giorni ordinari, in cui l’invadenza dellasi accontenta di stare in agguato nei sogni. Però c’è anche il ben che vi trovai, e mi è tornato un ricordo mentre guardavo la partita con la Spagna e poi l’esultanza (si chiama così, parola ormai riservata alle Beatitudini e ai gol, oltre a Michele Serra che ci scrisse un libro) di calciatori pubblico e tifosi tutti. In, quando giocava la Nazionale, l’esultanza per i suoi gol e i suoi successi era clamorosa, come può esserlo quella di gente reclusa in gabbia: dunque alte grida culminate ...