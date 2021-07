Wimbledon 2021: Hubert Hurkacz domina Roger Federer e conquista la semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Hubert Hurkacz potrebbe aver messo fine alla storia di Roger Federer con il suo Wimbledon. Il polacco, numero 18 del mondo, ha superato il campione svizzero nei quarti di finale dei Championships in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-0 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Hurkacz riporta la Polonia in semifinale nello Slam londinese dopo quella nel 2013 di Jerzy Janowicz; mentre Federer non perdeva tre set a zero a Wimbledon dalla sconfitta nel 2002 contro Mario Ancic. Una giornata veramente negativa per Federer, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)potrebbe aver messo fine alla storia dicon il suo. Il polacco, numero 18 del mondo, ha superato il campione svizzero nei quarti di finale dei Championships in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-0 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco.riporta la Polonia innello Slam londinese dopo quella nel 2013 di Jerzy Janowicz; mentrenon perdeva tre set a zero adalla sconfitta nel 2002 contro Mario Ancic. Una giornata veramente negativa per, ...

