Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prosegui azzurro l’Italia in finale agli europei non si ferma la nazionale di Mancini che ha Wembley supera 5 a 3 rigori la Spagna e vola all’atto conclusivo dei campionati europei dove se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale quella tra l’Inghilterra e la Danimarca proposta di ostellari ricevibile non è mediazione mia crudeltà per faraone cerchiamo un’intesa numeri alla mano con la complicità dei voti segreti è difficile che il testo passi modifica Italia viva con faraone cerchiamo ancora Intesa Letta Salvini e meloni con orban Come dare credito leader leghista E ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prosegui azzurro l’Italia in finale agli europei non si ferma la nazionale di Mancini che ha Wembley supera 5 a 3 rigori la Spagna e vola all’atto conclusivo dei campionati europei dove se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale quella tra l’Inghilterra e la Danimarca proposta di ostellari ricevibile non è mediazione mia crudeltà per faraone cerchiamo un’intesa numeri alla mano con la complicità dei voti segreti è difficile che il testo passi modifica Italia viva con faraone cerchiamo ancora Intesa Letta Salvini e meloni con orban Come dare credito leader leghista E ...

Advertising

Corriere : Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - Corriere : Sara Pedri, la ginecologa sparita, e quel sistema punitivo che regnava in ospedale a T... - fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - Minutza2 : RT @ElioLannutti: La scomparsa di Sara Pedri e quel sistema punitivo che regnava in ospedale - CorriereCitta : #Finale #Europei 2021 all’Olimpico, stadio aperto per vedere (gratis) l’Italia a Roma: “Ci stiamo lavorando” -