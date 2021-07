Ue: Letta, 'per la prima volta Italia non in zona retrocessione ma in alta classifica' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Oggi per la prima volta in non so più quanti anni, un paio di decenni, l'Italia ha delle previsioni di crescita date dalla Commissione europea che non sono quelle di essere in zona retrocessione". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo ad un evento on line del Pd di Varese. "Nell'elenco dei 27 Paesi europei, l'Italia era regolarmente in zona retrocessione. Per la prima volta oggi siamo a centro classifica, nella parte alta, con un tasso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Oggi per lain non so più quanti anni, un paio di decenni, l'ha delle previsioni di crescita date dalla Commissione europea che non sono quelle di essere in". Lo ha detto Enricointervenendo ad un evento on line del Pd di Varese. "Nell'elenco dei 27 Paesi europei, l'era regolarmente in. Per laoggi siamo a centro, nella parte, con un tasso di ...

Advertising

fattoquotidiano : Non è ancora arrivato in aula a Palazzo Madama il ddl Zan ed è già iniziata la corsa a trovare i colpevoli per il s… - Tg3web : Via libera della Camera alla mozione per concedere la cittadinanza italiana a Partick Zaki, lo studente egiziano in… - ale_dibattista : VI RICORDATE DI LUI? Mentre le ghiandole salivari di tutti i politici (dai dirigenti del M5S a Salvini, passando p… - cgcronos : Il senatore dem si sfila dalla legge Zan, doccia fredda per Letta - varesenews : Enrico Letta in diretta Facebook per sostenere Davide Galimberti -