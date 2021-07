Terna: in Piano di sviluppo 18,1 miliardi di investimenti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Terna investirà 18,1 miliardi nei prossimi 10 anni, nell'ambito del suo Piano di sviluppo decennale, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica, lo sviluppo e l'integrazione delle fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021)investirà 18,1nei prossimi 10 anni, nell'ambito del suodidecennale, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica, loe l'integrazione delle fonti ...

Advertising

EsgData : @TernaSpA ha presentato oggi il nuovo #PianodiSviluppo2021 della rete elettrica di trasmissione nazionale: 18,1 mil… - lamescolanza : Terna, presentato il Piano di Sviluppo 2021 della rete elettrica nazionale - fisco24_info : Terna: in Piano di sviluppo 18,1 miliardi di investimenti: 30 nuovi progetti per transizione ecologica nei prossimi… - vale_dea : RT @TernaSpA: 'Per raggiungere gli obiettivi di #decarbonizzazione è necessario saper programmare e realizzare tutte le opere indispensabil… - vale_dea : RT @TernaSpA: Oltre 18miliardi per la #transizioneecologica e la ripresa del paese: presentato il Piano di sviluppo 2021. Gli investimenti… -