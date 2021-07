(Di mercoledì 7 luglio 2021) Può bastare un 2.30 per soddisfare Gianmarcoa 24 giorni dalla qualificazione olimpica dell'alto? Assolutamente no. Soprattutto se la misura non vale meglio di un quarto posto e chi lo precede ...

Advertising

Gazzetta_it : Tamberi amaro, la penultima non lo convince: “Ho problemi” #atletica -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi amaro

il Resto del Carlino

Può bastare un 2.30 per soddisfare Gianmarcoa 24 giorni dalla qualificazione olimpica dell'alto? Assolutamente no. Soprattutto se la misura non vale meglio di un quarto posto e chi lo precede appare più in palla di lui. È quel che ...Dal profilo Facebook di GianmarcoArgento europeo con 2.35....Cedo il titolo al super campione @maksim_nedasekau che si è stra - meritato la vittoria saltando la miglior prestazione al mondo!!! Domani faremo delle considerazioni a freddo... ad ...Gianmarco Tamberi è preoccupato a un mese dall’Olimpiade di Tokyo. Su Instagram, dopo la gara di ieri a Leverkusen, scrive: "Forse sono semplicemente un illuso". Il morale non è sicuramente quello dei ...