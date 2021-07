Raffaella Carrà camera ardente | Vip presenti per ultimo saluto | chi c’era

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) News Il feretro della showgirl è stato allestito in Campidoglio, nella sala della Protomoteca:tanti personaggi famosi ma anche moltissimi fan Pubblicato su 7 Luglio 2021 Due cuscini di fiori gialli, il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale contornano il feretro dinella sala della Protomoteca in Campidoglio dove è stata aperta lache continuerà fino a mezzanotte e poi giovedì 8 luglio e venerdì 9 prima del funerale previsto per le 12. Nella sala come colonna sonora ci sono le sigle, che scorrono ...