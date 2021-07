Papa Francesco | “Toccato dai tanti messaggi d’affetto”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Sonodaie dall’affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera”. Così, in uno pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Santo Padre, dopo il ricovero e l’operazione al policlinico Gemelli. “Il decorso post-operatorio di Sua Santitàcontinua ad essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale”, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano ...

"Il decorso post - operatorio dicontinua ad essere regolare e soddisfacente . Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L'esame istologico definitivo ha confermato ..."