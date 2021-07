Napoli | dubbi davanti | Osimhen fa la coppa d' Africa | Petagna può partire

(Di mercoledì 7 luglio 2021)- Il giorno dopo l'intervento alla spalla di Mertens , è ancora troppo presto per capire cosa inventarsi in questa estate torrida: però poi arriverà l'autunno, e Ciro rischierà di non esserci (...

NAPOLI - Il giorno dopo l'intervento alla spalla di Mertens, è ancora troppo presto per capire cosa inventarsi in questa estate torrida: però poi arriverà l'autunno, e Ciro rischierà di non esserci ...
Tenendo conto delle ultime indicazioni che fissano la possibilità di accesso degli spettatori nella misura del 50% della capienza totale, saranno 700 i tifosi che potranno godersi gli allenamenti del ...