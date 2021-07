Morso ai genitali | un 65enne finisce in ospedale Impensabile dramma sul wc di casa | che cosa l' ha ferito

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un uomo austriaco è statoda un pitone di quasi due metri mentre si trovava in bagno. L'uomo è statoda un pitone di 1,6 metri. La vittima di 65 anni ha sentito una sorta di "pizzicotto" nell'area genitale poco dopo essersi seduto sul water dia Graz in Austria. Dopo questa strana sensazione ha subito rivolto lo sguardo nel gabinetto dove sotto di lui si trovava un pitone reticolato albino. Dalla riscostruzione sembra che il serpente sia fuggito, passando inosservato, dall'appartamento del vicino, un ventiquattrenne. Non è stato immediatamente possibile capire come sia scappato e come sia finito nella ...

morso da un pitone mentre era sul wc/ Choc per 65enne: scoperta terribile Come riporta 'Il Corriere della Sera', nel manoscritto Chua spiegava perché le mamme cinesi fossero quelle ...Appena seduto sulla tazza, un pitone originario dell'Asia lungo quasi due metri è sbucato fuori e lo ha morso nella zona dei genitali. È stato lo stesso 65enne a raccontare l'episodio alla polizia ...Il povero austriaco deve aver anche sentito parecchio dolore visto che, come riferisce Leggo, lo stesso sarebbe stato morso sui genitali, con tutto ciò che ne consegue. L'episodio è accaduto di ...... un pitone di oltre un metro e mezzo che lo ha morso nella zona dei genitali. Serpente morde in Austria un uomo, i dettagli. L'uomo si è alzato intorno alle ore 6 del mattino per andare in bagno.