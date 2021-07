Infezioni sessualmente trasmesse: quali sono le più diffuse e come prevenirle (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le Infezioni sessualmente trasmesse (IST) sono delle patologie infettive che possono essere veicolate attraverso i rapporti sessuali attraverso il contatto diretto di liquidi biologici. Queste Infezioni si possono contrarre non solo con l’attività sessuale, ma anche attraverso il sangue (ad esempio siringhe infette) o per passaggio diretto dalla madre al bambino durante la gravidanza o il parto. Le Infezioni sessualmente trasmissibili possono essere causate da: batteri, come nel caso di clamidia, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le(IST)delle patologie infettive che posessere veicolate attraverso i rapporti sessuali attraverso il contatto diretto di liquidi biologici. Questesi poscontrarre non solo con l’attività sessuale, ma anche attraverso il sangue (ad esempio siringhe infette) o per passaggio diretto dalla madre al bambino durante la gravidanza o il parto. Letrasmissibili posessere causate da: batteri,nel caso di clamidia, ...

