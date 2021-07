Il tour estivo di Sangiovanni da Lecce a Taormina, biglietti in prevendita (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono state annunciate le date del tour estivo di Sangiovanni, da Lecce a Taormina nei mesi di agosto e di settembre. La prima tappa estiva di Sangiovanni è quella attesa il 23 agosto a Lecce per Oversound Festival; il 26 agosto sarà in Piazza Grande a Palmanova (Udine). Il 30 agosto, Sangiovanni sarà in concerto a Lugano, in Piazza Manzoni. Il mese di settembre per Sangiovanni inizierà sul palco di Piazza della Loggia a Brescia e il 3 settembre sarà all’Arena del Mare a Genova. Il 7 settembre è atteso un concerto di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono state annunciate le date deldi, danei mesi di agosto e di settembre. La prima tappa estiva diè quella attesa il 23 agosto aper Oversound Festival; il 26 agosto sarà in Piazza Grande a Palmanova (Udine). Il 30 agosto,sarà in concerto a Lugano, in Piazza Manzoni. Il mese di settembre perinizierà sul palco di Piazza della Loggia a Brescia e il 3 settembre sarà all’Arena del Mare a Genova. Il 7 settembre è atteso un concerto di ...

