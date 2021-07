Il Pd per difendere il ddl Zan infrange il ddl Zan e parte l’insulto omofobo: Scalfarotto “froc..ne” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Diventa un caso la battuta di Rosamaria Sorge, già candidata per il Pd a Civitavecchia, contro Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Il quale è da giorni al centro di una gogna social che vede la sinistra e il mondo Lgbt sbizzarrirsi in insulti e ferocie di ogni tipo. Succede anche al Pd di lasciarsi andare all’invettica e, soprattutto se in ballo c’è la legge Zan, di passare sopra al fatto che l’insulto sia anche omofobo. Così l’esponente dem Rosamaria Sorge se ne esce con un sorprendente: “Voglio essere politicamente scorretta, Scalfarotto frocione di me…”. Italia Viva se l’è presa a male Ovviamente, se a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Diventa un caso la battuta di Rosamaria Sorge, già candidata per il Pd a Civitavecchia, contro Ivandi Italia Viva. Il quale è da giorni al centro di una gogna social che vede la sinistra e il mondo Lgbt sbizzarrirsi in insulti e ferocie di ogni tipo. Succede anche al Pd di lasciarsi andare all’invettica e, soprattutto se in ballo c’è la legge Zan, di passare sopra al fatto chesia anche. Così l’esponente dem Rosamaria Sorge se ne esce con un sorprendente: “Voglio essere politicamente scorretta,ione di me…”. Italia Viva se l’è presa a male Ovviamente, se a ...

